Pe cine va intalni Nationala Romaniei daca se va califica la Campionatul European din 2020. Programul turneului final

La București s-a desfășurat tragerea la sorți pentru grupele Campionatului European de fotbal din 2020.România încă nu s-a califica la turneul final, iar, dacă o va face, va evolua apoi în grupa C,susținând pe teren propriu două din meciurile din serie, cu Austria și Ucraina, iar cu Olanda urmând să joace în deplasare,Ca să ajungă la Euro, România trebuie să treacă, în play-off-ul din Liga Națiunilor, de Islanda (pe 26 martie) și de învingătoarea dintre Bulgaria și Ungaria (pe 31 martie), ambele dueluri urmând a se disputa în deplasare.

Componența grupelor de la turneul final:

Programul Euro 2020

TurciaItaliaȚara GalilorElvețiaDanemarcaFinlandaBelgiaRusiaOlandaUcrainaAustriaCâștigătoarea play-off-ului D/AAngliaCroațiaCâștigătoarea play-off-ului CCehiaSpaniaSuediaPoloniaCâștigătoarea play-off-ului BCâștigătoarea play-off-ului A/DPortugaliaFranțaGermaniaMeciul de deschidere va avea loc pe 12 iunie, între Italia și Turcia, pe stadionul Olimpico din Roma.Islanda – România, Bulgaria – UngariaBosnia-Herțegovina – Irlanda de NordSlovacia – IrlandaScoția – Israel, Norvegia – SerbiaGeorgia – BelarusMacedonia de Nord – KosovoCâștigătoarea va găzdui finala play-off-ului12 iunie: Turcia – Italia (22:00, Roma)13 iunie: Țara Galilor – Elveția (16:00, Baku)17 iunie: Turcia – Țara Galilor (19:00, Baku), Italia – Elveția (22:00, Roma)21 iunie: Italia – Țara Galilor (19:00, Roma), Elveția – Turcia (19:00, Baku)13 iunie: Danemarca – Finlanda (19:00, Copenhaga), Belgia – Rusia (22:00, St. Petersburg)17 iunie: Finlanda – Rusia (16:00, St. Petersburg)18 iunie: Danemarca – Belgia (19:00, Copenhaga)22 iunie: Rusia – Danemarca (22:00, Copenhaga), Finlanda – Belgia (22:00, St. Petersburg)14 iunie: Austria – Câștigătoare play-off D sau A (19:00, București), Olanda – Ucraina (22:00, Amsterdam)18 iunie: Ucraina – Câștigătoare play-off D sau A (16:00, București), Olanda – Austria (22:00, Amsterdam)22 iunie: Câștigătoare play-off D sau A – Olanda (19:00, Amsterdam), Ucraina – Austria (19:00, București)14 iunie: Anglia – Croația (16:00, Londra), Câștigătoare play-off C – Cehia (16:00, Glasgow)19 iunie: Croația – Cehia (19:00, Glasgow), Anglia – Câștigătoare play-off C (22:00, Londra)23 iunie: Cehia – Anglia (22:00, Londra), Croația – Câștigătoare play-off C (22:00, Glasgow)15 iunie: Polonia – Câștigătoare play-off B (19:00, Dublin), Spania – Suedia (22:00, Bilbao)19 iunie: Suedia – Câștigătoare play-off B (16:00, Dublin), Spania – Polonia (22:00, Bilbao)24 iunie: Câștigătoare play-off B – Spania (19:00, Bilbao), Suedia – Polonia (19:00, Dublin)16 iunie: Câștigătoare play-off A sau D – Portugalia (19:00, Budapesta), Franța – Germania (22:00, Munchen)20 iunie: Câștigătoare play-off A sau D – Franța (16:00, Budapesta), Portugalia – Germania (19:00, Munchen)24 iunie: Germania – Câștigătoare play-off A sau D (22:00, Munchen), Portugalia – Franța (22:00, Budapesta)27 iunie: 2A – 2B (19:00, Amsterdam), 1A – 2C (22:00, Londra)28 iunie: 1C – 3D/E/F (19:00, Budapesta), 1B – 3A/D/E/F (22:00, Bilbao)29 iunie: 2D – 2E (19:00, Copenhaga), 1F – 3A/B/C/D (22:00, București)30 iunie: 1D – 2F (19:00, Dublin), 1E – 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)3 iunie: Câștigătoare optime 6 – Câștigătoare optime 5 (19:00, St. Petersburg), Câștigătoare optime 4 – Câștigătoare optime 2 (22:00, Munchen)4 iulie: Câștigătoare optime 1 – Câștigătoare optime 3 (19:00, Baku), Câștigătoare optime 8 – Câștigătoare optime 7 (22:00, Roma)7 iulie: Câștigătoare sfert 1 – Câștigătoare sfert 2 (22:00, Londra)8 iulie: Câștigătoare sfert 4 – Câștigătoare sfert 3 (22:00, Londra)12 iulie: Câștigătoare semifinală 1 – Câștigătoare semifinală 2 (22:00, Londra).