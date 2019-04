Pe ea nu o promoveaza nimeni! O eleva de 12 ani din Romania a fost acceptata in grupul celor mai destepti oameni din lume

Timeea Petrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O eleva de 12 ani ani, Timeea Petrescu, originara din Craiova, care traieste in prezent alaturi de parinti la Londra, a fost acceptata de curand in organizatia Mensa, a oamenilor cu un coeficient de inteligenta foarte ridicat. Timeea Petrescu este originara din Craiova. De la varsta de 4 ani, cand a inceput si scoala, fata traieste cu parintii in Regatul Unit al Marii Britanii. Timeea a fost testata la scoala, la Matehmatics & Sciences College Heathland, unde este in clasa a VII-a, iar parintii au primit rezultatul testarii in luna martie: 162 de puncte la testul IQ. “A fost uimitor si neasteptat faptul ca are un scor IQ atat de mare. 140 puncte IQ este considerat a fi unul al unui geniu. ...