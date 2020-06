Pe fondul protestelor masive din SUA, mai mulți republicani influenți incep sa se indoiasca public de Donald Trump

Senatoarea republicană Lisa Murkowksi a dezvăluit joi că are "probleme" să se decidă să îl voteze pe Donald Trump în noiembrie, apreciind că virulentul rechizitoriu împotriva preşedintelui american publicat de fostul ministru al apărării Jim Mattis este "adevărat" şi "necesar", notează AFP preluat de agerpres.

Dacă Lisa Murkowksi aparţine aripii moderate a partidului şi îşi revendică libertatea de opinie, astfel de declaraţii rămân însă extrem de rare în tabăra republicană, rămasă fidelă preşedintelui american în cursul precedentelor crize, inclusiv în timpul procesului de destituire a acestuia.



Senatoarea s-a referit la cuvintele dure publicate de fostul secretar al Apărării Jim Mattis, care l-a acuzat pe Donald Trump că "divizează" America, zguduită de o mişcare de furie istorică împotriva rasismului şi violenţelor poliţiei de la moartea lui George Floyd, la 25 mai.



"În timpul vieţii mele, Donald Trump este primul preşedinte care nu încearcă să îi unească pe americani", a scris fostul general al US Marine Corps care a demisionat în 2018.



"Am găsit cuvintele generalului Mattis ca fiind adevărate, cinstite, necesare şi doar că au întârziat", le-a declarat Lisa Murkowksi jurnaliştilor la Congres.



"Mi s-a părut că poate ajungem în punctul în care putem fi mai cinstiţi faţă de îngrijorările pe care le ţinem în interior şi avea curajul convingerilor noastre pentru a spune asta cu voce tare", a mai spus Lisa Murkowksi.



Întrebată dacă intenţionează să voteze pentru realegerea lui Donald Trump în noiembrie, senatoarea de Alaska a afirmat: "Încă am probleme cu asta. De multă vreme am probleme cu asta".



Un alt senator republican, Mitt Romney, adeseori foarte critic la adresa lui Donald Trump, a declarat că articolul de opinie scris de Jim Mattis este "foarte puternic".



Acest fost candidat la prezidenţiale şi senatoarea de Alaska figurează însă printre puţinele voci republicane care s-au ridicat în ultimele zile împotriva lui Donald Trump, majoritatea congresmenilor evitând de luni să comenteze gestionarea crizei şi manifestaţiilor de către Donald Trump sau articolul lui Jim Mattis.



După ce a subliniat "marele său respect" pentru general, senatorul Marco Rubio a declarat, potrivit site-ului Politico: "Nu aş descrie în acest mod epoca dificilă pe care o traversează ţara noastră".