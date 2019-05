Pe fondul tensiunilor cu Iranul, SUA evacueaza personal de la reprezentantele din Bagdad si Erbil

Departamentul de Stat american a dispus miercuri, 15 mai ca mai mulți funcţionari din cadrul serviciilor neesenţiale ale Ambasadei Statelor Unite la Bagdad şi de la Consulatul american la Erbil, capitala Kurdistanului irakian, să părăsească Irakul, în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul, relatează agenția Reuters, citată de News.ro. Hotărârea de evacuare a fost luată The post Pe fondul tensiunilor cu Iranul, SUA evacuează personal de la reprezentanţele din Bagdad şi Erbil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.