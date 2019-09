Pe inregistrarile convorbirilor Alexandrei Macesanu cu operatorii de la 112 se aud mai multe voci. Cui apartin acestea

Alexandra Macesanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima dezvaluire, facuta de surse din ancheta aduce in prim-plan o ipoteza uluitoare: fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca s-ar fi aflat in casa in momentul in care Alexandra Macesanu a sunat disperata la 112! Mai mult de atat, afirma aceleasi surse, in inregistrarile de la numarul unic de urgenta 112 se aud si alte voci decat ale fetei. Pe fundal nu apare doar vocea tremuranda a Alexandrei Macesanu, care speriata cerea cu disperare ajutorul, spunand ca a fost rapita, sechestrata si violata. O tanara a fost batuta, sechestrata si obligata sa se prostitueze de un traficant de droguri. Totul s-a intamplat in timpul anchetei de la Caracal Aceasta ipoteza vine in sprijinul alteia, care vorbeste desp ...