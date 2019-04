Pe Lady Gaga o știi, dar uite cat de frumoasa este sora ei! Galerie foto in articol

Lady Gaga este o artistă care nu mai are nevoie de nicio prezentare și are în palmares cele mai importante premii. Și-a adăugat la începutul acestui an premiul Oscar la categoria "Cea mai bună piesă originală" pentru melodia "Shallow", interpretată alături de Bradley Cooper. Dacă pe Lady Gaga o știe toată lumea, iată cum arată arată sora ei