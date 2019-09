Pe Mircea Dinescu il stie o tara intreaga. Cum arata frumoasa lui sotie! - FOTO

Mircea Dinescu

Poet, realizator de televiziune, bucatar pasionat, Mircea Dinescu e cunoscut tuturor, insa despre frumoasa sa sotie, cu 11 ani mai tanara, se stiu putine lucruri, desi cei doi sunt impreuna de 38 de ani.



Pe Mircea si Masa Dinescu il leaga o poveste de dragoste ca-n filme. ”Relatia noastra e foarte speciala, poate pentru ca venim din lumi extrem de diferite. Masa provine dintr-o familie de intelectuali de varf. Tatal ei este profesor de literatura rusa, specialist in Dostoievski, iar mama, autoare de carti despre Eminescu, Puskin, Lermontov”, a declarat poetul intr-un interviu pentru revista Formula As.



Mircea Dinescu si-a cunoscut viitoarea sotie cand avea 30 de ani, vazuse multe si era hotarat sa se aseze la casa lui. ”Pe Masa am cunoscut-o la ei acasa, cand eu eram poet glorios. Implinisem 30 de ani, iar ea abia termina liceul. E o diferenta de 11 ani intre noi. A fost fascinatie reciproca: ea, mult mai timida si mai cuminte decat mine, o fata gratioasa, care canta la pian, facuse balet si voia sa dea la Arhitectura. Eu: un derbedeu, lumpenproletarul trecut bine prin lume, ca un vas scuturat de multe furtuni. Eram obosit si voiam sa trag la o laguna. Am gasit in ea un port linistit”, a marturisit Dinescu.

