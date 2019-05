Pe rand, bate o comuna intreaga. A mai luat pe unu la palme

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La final de rubricuta, babele bafitoare va mai spun cateva treburi de prin giudetul nostru drag, pe care le-am aflat si noi de prin sursele noastre. Ei, babutele au auzit ca cucoana brimarita de la Tiganesti, cucoana Obuz Aiurica, nu se mai potoleste de la o vreme, ca pocneste si plesneste cam tat ce-i iese in cale. Ei, noi am aflat ca de curand, mai exact ieri, dumneaei s-a enervat rau de tot cand se pregatea sa plece spre Targul Iesilor, la miting. De parca nu era de ajuns ca in urma cu ceva vreme l-a batut pe un mos in brimarie, acum, cucoana brimar s-a enervat si l-a luat la palmuit pe un nene care filma pe acolo, ca nu intelegea dumneaei ce treaba are el pe acolo. Dar, despre pataniile istea o sa va mai spuna babele si alte t ...