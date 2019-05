Pește stricat in hipermarket-uri: șeful protecției consumatorilor se declara ȘOCAT de ce au gasit inspectorii

Președintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Marius Pîrvu, a declarat vineri, la Antena 3, despre peștele stricat descoperit în hypermarketuri din zona Bucureşti - Ilfov, că fenomenul nu este izolat.

„Constat o practica permanenta a acestor supermarketuri, hipermarketuri, care desi au proces de calitate destul de bine pus la punct pe hartie, in realitate nu este asa. Ieri la controale am incercat sa verificam calitatea produsului inca de la locul de depozitare, in zona frigorifica. Din punctul meu de vedere (pestele, n.red.) e adus deja stricat si contaminat. Ma frapeaza ca aceste suepermarketuri au oameni specializati care ar trebui sa opreasca produsul sa ajunga pe raft. Sunt filtre si totusi gasim. Ii avertizez in continuare ca nu facem rabat de sanatatea oamenilor. Romania nu este tomberonul unor agenti economici fara scrupule”, a spus președintele ANPC.

