Pe termen scurt este putin probabila fuziunea USR cu PLUS (Dan Barna)

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, că, pe termen scurt, o fuziune a partidului cu PLUS este puţin probabilă, obiectivul fiind întărirea Alianţei USR PLUS în perspectiva alegerilor locale potrivit Agerpres.

"Vom avea vineri o întâlnire a Birourilor reunite în care vom stabili paşii următori de continuare a alianţei şi perspectivele cele mai utile, pentru că miza sunt aceste alegeri al căror rezultat contează foarte mult", a afirmat Barna, întrebat la o conferinţă de presă în ce stadiu sunt discuţiile privind fuziunea USR cu PLUS.El a menţionat că Alianţa USR PLUS s-a constituit pentru a da o perspectivă "credibilă" de guvernare în România pe termen lung."Am început ca alianţă electorală, suntem în logica unei alianţe politice acum şi vom face paşii următori pentru locale şi naţionale. Orizontul este firesc acela al unei fuziuni, pentru că e foarte greu să mergi cu două organizaţii pe termen lung. (...) Fuziunea pe termen scurt până la locale este puţin probabil să funcţioneze tocmai din considerente juridice şi de închegarea a două culturi organizaţionale. Mai încolo vom vedea ce calendar vom stabili. (...) Este o decizie pe care o să o luăm împreună la întâlnirile care vor urma, prima este vineri. Pe termen scurt, foarte puţin probabil", a susţinut Dan Barna.În opinia sa, Alianţa USR PLUS este mai puternică după rezultatul alegerilor prezidenţiale şi după rezultatul votului intern de susţinere a sa în fruntea USR."Eu cred că alianţa este acum mai puternică, decât destabilizată, pentru că adevăratele caractere şi capacitatea de a crea o forţă care să conteze cu adevărat într-o luptă controlată vechi partide, de PSD, care practic este o caracatiţă pe România, este nevoie de o alianţă şi un partid puternic. Or, tocmai acest rezultat, care a fost cumva sub aşteptările noastre, este de natură să ne întărească şi rezultatul de astăzi al colegilor tocmai asta ne transmite că trebuie să învăţăm să facem faţă şi dificultăţilor. Din această perspectivă, sunt convins că alianţa va rămâne în picioare, nu plecăm nicăieri, devenim mai puternici, nu plecăm la prima dificultate. Cât de laş ar fi trebuit să fiu să spun îmi dau demisia, mă retrag, plecăm acasă că am avut o dificultate", a explicat Barna.El a mai spus că este "aliniat" cu Dacian Cioloş pe ideea că cele două partide - USR şi PLUS - nu au decât opţiunea unei colaborări şi a unei "alianţe care să dea şi să menţină speranţa în perioada următoare"."Protocolul alianţei politice este semnat, acolo nu sunt probleme. În perioada următoare vom intra în discuţia alianţei electorale pentru locale, adică mecanismele propriu-zise pentru locale, ce urmează să fie negociate. (...) Deci, pe termen scurt, obiectivul este să facem această alianţă să funcţioneze pentru a avea un rezultat cât mai bun la locale, toată lumea fiind de acord că pentru un orizont ulterior şi fuziunea este o dezvoltare a perspectivei de guvernare. Pe termen scurt, însă, suntem în logica de a întări această alianţă şi de a o face şi mai puternică", a adăugat Barna.