Pe Transfagarașan și pe Transalpina ninge și s-a depus zapada: Se circula in condiții de iarna - VIDEO

Se circulă în condiții de iarnă duminică pe DN7C, Transfăgărășan, unde ninge, iar pe drum s-a așternut un strat de zăpadă. Drumarii acționează cu două utilaje cu lamă și împrăștie sare pentru a ține drumul curat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elekes, pe Transfăgărășan ninge, duminică și s-a așternut un strat consistent de zăpadă.

Citește și: După șeful DIICOT, se pregătește încă o ‘decapitare’ în Justiție! Cine ar putea fi ‘executat’

„Colegii noștri acționează de azi dimineață cu două utilaje cu lamă și răspânditor de sare pentru a ține drumul curat”, a spus Elekes.

Șoferii sunt avertizați să nu circule în zonă daca nu sunt pregătiți pentru condiții de iarnă.

Citește și: Victor Ponta spulberă Guvernul: Suntem într-o prăpastie uriașă

În județul Gorj, pe DN 67 C - Transalpina, în zona Urdele s-a așternut primul strat de zăpadă din această toamnă, drumarii împrăștiind trei tone de material antiderapant pentru a face drumul practicabil, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Drumarii din județul Gorj au intervenit cu două utilaje și au împrăştiat trei tone de material antiderapant pe DN 67 C - Transalpina, în zona Urdele, după ce în noaptea de sâmbătă spre duminică a nins și s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ un centimetru.

Citește și: Lovitură de teatru! Tudorel Toader susține că nu el se află în spatele Legii recursului compensatoriu – Pe cine dă vina

„Azi-noapte s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ un centimentru, pe Transalpina, Vârful Păpușa, Vârful Urdele, în zona aceea am acționat preventiv, mai sunt oameni care trec, facem apel să nu circule cu autoturismele neechipate de iarnă pe acel sector de drum unde este zăpadă. În cazul în care sunt surprinși de vremea rea pe sectorul de drum de munte, să ne anunțe ori prin apelul la 112, ori direct la secție, ori prin Salvamont, prin orice mijloc să ne anunțe imediat să-i putem ajuta. Am intervenit cu două utilaje, am împrăștiat și material antiderapant, aproximativ trei tone, patru maxim", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Cristi Tudor, reprezentant al SDN Târgu-Jiu.

Județul Gorj se află până marți, la ora 10.00, sub o informare meteorologică de vreme deosebit de rece și ninsori la munte.

Citește și: Codrin Ștefănescu, ieșire spumoasă: Orgasm general! .