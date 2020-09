Pe-un picior de plai, pe-o gura de Rai. Locuri prea putin cunoscute pentru o vacanta idilica in satele Romaniei

Romania abunda in resurse turistice nevalorificate la adevaratul lor potential. Munti, paduri, pesteri, lacuri, rauri, cascade, ape termale, dealuri, mare, plaje, delta, castele, cetati, biserici, manastiri, istorie si traditii - adevarate comori turistice, sunt lasate, in cea mai mare parte, in paragina, sau nepromovate suficient.