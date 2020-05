Pe urmele averii lui Omar Hayssam: Judecatorii au decis soarta vilei din Capitala, pentru a recupera o parte din prejudicii

Sirianul Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani si patru luni de inchisoare in urma contopirii celor trei dosare in care fusese condamnat pentru terorism, inselaciune si fraude, ramane proprietarul unei vile cochete in Bucuresti, in schimb trebuie sa-i plateasca sotiei sale o sulta de 218.451 de lei.