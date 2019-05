Pe urmele Simonei Halep! Romania are un nou lider mondial in sport

Ana Maria Popescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Maria Popescu e numarul unu in lume la spada! Scrimera a reusit aceasta performanta dupa ce a fost medaliata cu bronz la Grand Prix-ul de la Cali, in weekend. Ana Maria Popescu este singurul sportiv roman aflat pe primul loc in lume la ora actuala. Potrivit Federatiei Romane de Scrima, performanta de la Cali, Columbia, a urcat-o pe Ana in fotoliul de lider mondial! 176 de puncte are romanca, italianca Navarria e pe locul 2, cu 173 de puncte, iar pe locul 3 este o sportiva din Hong Kong. Vezi si: Simona Halep, prima reactie dupa victoria de la Madrid: „Sanatatea mea nu e grozava!" Simona Halep este cel mai recent lider mondial al Romaniei in sport. Constanteanca a ocupat locul ...