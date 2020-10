Pedeapsa de 12 ani si 9 luni de inchisoare pentru un tanar din Prahova care si-a filmat iubita in timp ce ii spargea pahare in cap

Un tanar din Ploiesti care s-a filmat in timp isi maltrata iubita, careia ii spargea pahare in cap si pe care o ameninta si injura, a fost condamnat la 12 ani si 9 luni de inchisoare pentru infractiunile de lovire sau alte violente, viol, lipsire de libertate si violarea vietii private, pedeapsa definitiva data de Curtea de Apel Ploiesti fiind mai mare decat cea dictata in prima faza de Judecatoria Ploiesti.