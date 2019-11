Pediatrul Mihai Craiu avertizeaza: Este o anomalie romaneasca! Nu faceti niciodata terapie de aerosoli cu aceste substante, puneti copilul in pericol

parinti

Pediatrul Mihai Craiu avertizeaza pe pagina de Facebook a Spitalului Virtual de Copii, platforma creata special pentru a demonta mituri gresite ale parintilor, care, fara sa vrea, ascultand sfaturi neavizate, isi pot pune copiii in pericol.

Iata postarea medicul, ingrozit de cazurile persoanelor care nebulizeaza dexametazona de uz injectabil.

”Adevarul este ca am obosit de cate mii de ori am explicat de ce este gresit si daunator sa pui in aparatul de nebulizat fiole de dexametazona de uz injectabil.

Este una din anomaliile evidente care au loc acum in Romania si niciunde in alta parte in UE sau in lume.

Medicii straini se amuza sau se enerveaza daca sunt intrebati despre situatiile in care ar putea fi utilizata dexametazona nebulizata. Suntem de rasul lumii dar nu ne pasa. Suntem foarte mandri de inventia noastra mioritica.

Poate un parinte responsabil va intelege de ce nu nebulizam dexametazona de uz injectabil (scrie si pe fiola ca se administreaza intramuscular sau intravenos) daca va face un exercitiu de imaginatie.

Vreau sa clarific, cu o comparatie, foarte simpla, de ce trebuie sa respectam indicatiile de administrare consemnate in prospectul oricarui medicament. Chiar daca ar parea ca medicamentul X poate fi dat prin tehnica Y asta nu inseamna ca e permis. Chiar daca dexametazona e o solutie intr-o fiola ea nu se poate utiliza prin nebulizare, chiar daca potriveste perfect in aparatul de nebulizat.

Din acelasi motiv din care nu punem in nas un supozitor cu paracetamol la un copil, racit si febril, caruia ii curg mucii abundent. Desi supozitorul potriveste perfect in oricare nara, il bagam unde ar trebui. Asa si cu dexametazona fiole.

Se nebulizeaza la copil doar Flixotide nebules sau Pulmicort Respules. Cortizonice de uz inhalator. Niciodata corticoizi sistemici!

Atentie! Vremea se raceste si au inceput sa apara cazurile de bronsiolita acuta. Recomandarile expertilor sunt cat se poate de clare in ce priveste tratamentul bronsiolitei acute:

1.Nu se administreaza amoxicilina si NICIUN alt antibiotic in tratamentul bronsiolitei acute. Mai ales la copiii anterior sanatosi, care sunt tratati la domiciliu. In acest scenariu utilizarea antibioticelor este INTERZISA!

2.Nu se recomanda utilizarea nebulizarii de adrenalina la copiii cu bronsiolita acuta, forma usoara sau medie, care sunt trimisi la domiciliu pentru ca nu au insuficienta respiratorie si nu necesita spitalizare pentru administrare de oxigen.

CONCLUZIE – Daca nu e spitalizare, atunci NU este nici NEBULIZARE cu adrenalina!

Pentru cazurile grave, spitalizate, exista recomandari clare. Inclusiv in protocolul Societatii Romane de Pediatrie, conchide pediatrul Mihai Craiu.

