Pedro Almodovar incearca pentru a sasea oara sa castige trofeul Palme d'Or

Cineastul Pedro Almodovar, selectat pentru a şasea oară în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, unde nu a câştigat niciodată trofeul Palme d'Or, va face o nouă tentativă în acest sens vineri seară, odată cu proiecţia celui mai recent film al său, intitulat "Dolor y gloria", o veritabilă profesiune de credinţă a renumitului regizor spaniol, realizată sub forma portretului unui cineast - interpretat de Antonio Banderas - a cărui carieră intră în declin, informează AFP potrivit Agerpres.

Pedro Almodovar, în vârstă de 69 de ani, personalitate legendară a cinematografiei spaniole de peste 30 de ani, a fost prezent cel mai recent la Cannes în 2017, când a prezidat juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă, după ce a prezentat în 2016 filmul "Julieta", portretul întunecat al unei mame aflate într-o situaţie de criză.Regizor fidel al Cannes-ului, Pedro Almodovar întreţine de mulţi ani o relaţie specială cu festivalul de pe Croazetă, încă de la prima sa prezenţă, în 1983, şi prima lui selecţie în competiţie, în 1999, cu pelicula "Todo sobre mi madre".Cineast cu o estetică foarte colorată, uşor recognoscibilă, Almodovar a revenit în competiţia oficială de la Cannes de alte patru ori: cu filmele "Volver" în 2006, "Los abrazos rotos" în 2009, "La piel que habito" în 2011 şi "Julieta" în 2016.De două ori premiat pe Croazetă - cu premiul pentru regie (pentru "Todo sobre mi madre") şi premiile pentru scenariu şi interpretare colectivă (pentru actriţele din "Volver"), Pedro Almodovar nu a câştigat însă niciodată trofeul suprem de la Cannes, unde nu a mai obţinut un premiu de 13 ani.În 2019, cineastul spaniol a fost din nou selectat în competiţie cu "Dolor y gloria". "Nu sunt obsedat de Palme d'Or", a declarat Pedro Almodovar în faţa unor jurnalişti, cu câteva ore înainte de proiecţia filmului său la Cannes."Când vin la Cannes, îmi place să fiu în competiţie, fapt care este întotdeauna mai interesant", a continuat el. Însă "asta nu înseamnă că voi şi câştiga, pentru că eu cunosc foarte bine regulile jocului. Am făcut parte de două ori din juriu şi ştiu cum funcţionează lucrurile".Prezent deja de două luni în cinematografele din Spania, "Dolor y gloria", al 21-lea film al cineastului spaniol, ce va fi lansat în Franţa în aceeaşi zi cu proiecţia sa de la Cannes, a fost bine primit de criticii de specialitate şi de publicul din ţara sa.Pelicula, a opta colaborare dintre Pedro Almodovar şi Antonio Banderas - care şi-a început cariera în debutul anilor '80 cu un rol în "Laberinto de pasiones", înainte de a filma alături de "copilul teribil al cinematografiei spaniole" lungmetraje precum "La ley del deseo", "Mujeres al borde de un ataque de nervios" şi "Atame!" -, este un film emoţionat, care spune povestea unui regizor bolnav şi retras, Salvador Mallo.Banderas, o dublură a lui AlmodovarAjuns într-o perioadă dificilă a vieţii sale, izolat, cufundat în depresie şi afectat de diverse suferinţe fizice, incapabil să continue să filmeze, acel personaj, un cineast care a avut parte de succes odinioară, îşi retrăieşte trecutul, pendulând între anii '60, anii '80 şi prezent, graţie unor reîntâlniri şi regăsiri.Impecabil în acest rol, Antonio Banderas, care îl cunoaşte foarte bine pe Almodovar, joacă în acest film o dublură a cineastului spaniol, adoptând stilul acestuia de coafură şi ţinute vestimentare în culori puternice, însă evitând să îl imite."A fost mai legitim să interpreteze personajul, pentru că el cunoaşte de la prima mână foarte multe dintre lucrurile despre care eu vorbesc în film", a explicat regizorul spaniol, vineri. "Nu este acel Banderas pasional, plin de vigoare şi de bravură, atât de caracteristice pentru el. Ba chiar dimpotrivă: are o tonalitate a jocului actoricesc, cu mici gesturi, minimalizate".Regizorul recunoaşte că a ales să se expună integral, din punct de vedere emoţional, în această operă cinematografică, în care a cochetat cu succes cu autoficţiunea şi a cărei acţiune se desfăşoară în apartamentul său."Mă oglindesc în acest film mai mult decât în oricare altul, însă toate filmele mele mă reprezintă. Numai că niciunul nu a făcut acest lucru prin intermediul unui personaj care are aceeaşi profesie ca mine şi cu o asemănare fizică atât de mare", a continuat Pedro Almodovar. "Am avut nevoie să mă întâlnesc cu această poveste", a mai spus el.Almodovar a precizat totuşi că anumite detalii din ficţiunea sa nu sunt autobiografice, mai ales elemente din copilăria lui şi drogul descoperit de "dublura" lui de pe ecran - heroina -, despre care a spus că nu l-a pasionat niciodată, deoarece, în realitate, el a preferat mai degrabă cocaina.Regizorul spaniol afirmă că i-a făcut din nou plăcere să o filmeze pe actriţa lui fetiş, Penelope Cruz, care o interpretează pe mama versiunii din copilărie a protagonistului.