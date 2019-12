Pedro, Chelsea: Daca Barcelona ma suna, las totul și merg acolo

Petro Rodriguez mai are doar jumătate de an contract cu gruparea din Premier League, Chelsea. Atacantul în vârstă de 32 de ani declarat pentru publicația catalana L'Esportiu că ar lăsa totul și ar reveni la Barcelona, dacă formația blaugrana l-ar vrea.

"Dacă mă sună, las totul și merg. Am avut, la un moment dat, o șansă de a reveni, când a jucat Barcelona cu Chelsea, atunci am vorbit cu antrenorul, dar ușa s-a închis foarte repede", a povestit Pedro, care a explicat de ce a plecat de pe Camp Nou, în 2015:

"Mereu am fost foarte competitiv, a venit Neymar și din acea clipă am început să joc mai puțin, sunt situații care se întâmplă în fotbal. Dar nu am nimic să îi reproșez lui Luis Enrique (n.red. - atunci era antrenorul Barcelonei), a fost mereu foarte corect și sincer cu mine. Cel mai simplu era să rămân și să mă obișnuiesc așa. Eram în locul pe care îl consideram casă, aveam un salariu bun, dar oferta lui Mourinho m-a convins și am mers să încerc și la Chelsea".

Pedro nu a uitat performanțe reușite în tricoul catalanilor. 24 de trofee a cucerit jucătorul spaniol cu Barcelona.

"Uneori mă gândesc la ce am obținut și mi se pare că este un vis, timpul trece atât de repede. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, bine, nu știu dacă cea mai frumoasă, dar sigur cea mai importantă. Am făcut fericiți pe mulți oameni.

Eu eram acolo pentru a ajuta. Nu eram toți la fel. Cum aș fi putut eu să fiu mai bun decât Xavi? Sau decât Messi? Dar ei te făceau să te simți așa. Erau foarte generoși. Când îi ofeream o pasă de gol lui Leo, venea și îmi spunea <>, în timp ce eu mă gândeam <<îți mulțumesc ție că ești atât de bun>>".

O altă persoană importantă, de care Pedro îți aduce aminte este Pep Guardiola: "Am avut norocul să lucrez cu el și el să aibă încredere în mine, dar cu norocul se muncește. În acea echipă toți munceam intens încă din prima zi".