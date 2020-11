Pelerinaj cu scandal. Ce spune IPS Teodosie. Dar autoritatile. Mesajul lui Orban. Cine poate merge la pelerinaj

Înaltpreasfinţia Sa spune că este de acord cu măsurile de protecţie pentru prevenirea noului coronavirus

Aseară, Înaltpreasfințitul Teodosie a declarat în direct, la RomâniaTV că sărbătoarea de Sfântul Andrei va fi una împlinită, la Sfânta Peșteră a apostolului și a făcut un apel la autorități să nu-i întoarcă pe închinători din drum.Înaltul prelat a precizat că la peșteră au fost marcate fluxurile pentru închinători, astfel ca distanța socială să fie respectată și niciun credincios să nu se îmbolnăvească.„Au venit jandarmii, acolo la peșteră, au verificat fluxurile, cum vor merge, mâine, închinătorii, astăzi au fost puțini, pentru că tradiția este ca peleriniisă vină chiar de ziua Sfântului Andrei, dar mâine cred că se vor aduna ceva oameni. există marcaje unde să stea credincioșii, există fluxuri, există îndemnul, pe care l-am făcut și astăzi, pentru ca oamenii să respecte regulile sanitare și cred că mâine va fi o sărbătoare împlinită pentru cei ce vor veni la peșteră. Mă adresez Poliției și Jandarmeriei, să aibă înțelegere și să nu întoarcă pe nimeni, pentru că suntem legați în fața Sfântului Andrei, pentru că se respectă toate normele de protecție sanitară pentru ca nmeni să nu se îmbolnăvească, dimpotrivă, eu cred că cei care vor veni acolo vor deveni mai sănătoși, pentru că acolo este loc de vindecare, pentru că Sfântul Andrei nu ne-a părăsit, Sfântul Andrei este încă în comuniune cu noi, deci trebuie să fim și noi recunoscători”, a declarat înaltpresfințitul Todosie.Înaltpreasfinţia Sa spune că este de acord cu măsurile de protecţie pentru prevenirea noului coronavirus şi aşteaptă toate autorităţile locale să vină luni la peştera Sfântului Andrei.PS Teodosie spune că pelerinii care vor ajunge la Peştera Sfântului Andrei vor veni mai sănătoşi pentru că acolo este loc de vindecare. De asemenea, acesta a vorbit foarte frumos despre autorităţile locale.„Există bunăvoinţă, omenie. Eu nu am lipisit de la evenimentele jandarmeriei, poliţiei, eu consider că sunt nişte îngeri păzitori. Eu nu am avut niciodată neplăceri cu ei, în afara incidentului de la Sf. Ecaterina. Azi au verificat fluxul. Tradiţia e să se meargă la Sf Andrei chiar de ziua lui. Noi nu suntem împotriva regulilor care să protejeze lumea. Avem şi televiziunea locală şi a noastră, toată lumea poate vedea.Rog autorităţile să nu aibă ceva cu pelerinii, să îi întoarcă pe zi. Toţi trebuie să respecte regulile necesare, eu cred că cei ce vin acolo vor deveni mai sănătoşi, pentru că acolo e loc de vindecare. În orice zi, la Peştere e un har. Sf. Andrei nu ne-a părăsit, e în comuniune cu noi. Este Sfântul cel mai apropiat nouă, el ne-a născut să fim creştini. Fără el nu am fi creştini. Sf. Andrei a avut multe bucurii, nimeni nu l-a alungat. Dimpotrivă, avea foarte multe cereri. Noi am invitat de sus până jos autorităţile. E datoria mea de păstor.