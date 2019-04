Pelerinaj de Florii pe strazile Iasului. Ce traseu vor parcurge credinciosii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arhiepiscopia Iasilor din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei a primit aprobarea pentru a organiza procesiunea religioasa "Pelerinajul de Florii". Astfel, la ora 15:30 a inceput slujba vecerniei la Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" - Barboi, iar de la ora 17:00 se pleaca in procesiune catre Catedrala Mitropolitana. Deplasarea credinciosilor se face intre orele 17:00 si 17:40 pe traseul cuprins intre strada Costache Negri cu stationare in fata Bisericii "Sf. Sava" – bd. Stefan cel Mare si Sfant cu stationare in fata Manastirii "Trei Ierarhi" - Catedrala Mitropolitana. Politia municipiului Iasi - Biroul Rutier si Politia Locala vor lua deciziile punctual ...