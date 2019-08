Pelerinaj la Cacica - Primul pelerinaj cu PS Iosif Paulet, ca episcop al Diecezei de Iasi

pelerinaj Cacica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de pelerini vor fi si anul acesta la sanctuarul national marian de la Cacica (jud. Suceava) in zilele de 14 si 15 august 2019, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului. Anul acesta este primul pelerinaj la care va fi prezent si PS Iosif Paulet, in calitate de nou episcop al Diecezei de Iasi. Pana la consacrarea episcopala, PS Iosif a fost decan al Decanatului de Bucovina, unde se afla sanctuarul din Cacica. La unele celebrari va participa si IPS Miguel Maury Buendía, nuntiu apostolic in Romania si Republica Moldova. In afara pelerinilor din Romania, vor fi prezenti credinciosi din Polonia, Germania, Ungaria - credinciosii vor fi insotiti de PS János Székely, episcop de S ...