Pelerinajul de Sfantul Andrei, interzis și prin hotararea instanței

Tribunalul Constanța a respins miercuri cererea Arhiepiscopului Teodosie al Tomisului de anulare a deciziei prin care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a interzis organizarea unui pelerinaj religios cu ocazia sărbătoririi Sfântului Andrei (30 noiembrie), potrivit minutei de ședință. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. CJSU Constanța a interzis evenimentul […] The post Pelerinajul de Sfântul Andrei, interzis și prin hotărârea instanței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.