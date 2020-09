Pelicanul comun si pelicanul cret, specii iconice pentru Delta Dunarii

Acești uriași migratori cuibăresc, se odihnesc și se hrănesc în Delta Dunării (atât în partea română cât și în cea ucraineană).

Pelicanul comun (Pelecanus Onocrotalus) și pelicanul creț (Pelecanus crispus) sunt specii iconice pentru Delta Dunării. Ei pot cântări până la 12 kg și au o anvergură a aripilor mai mare de trei metri, fiind unele dintre cele mai mari păsări de pe planetă.Acești uriași migratori cuibăresc, se odihnesc și se hrănesc în Delta Dunării (atât în partea română cât și în cea ucraineană). Imaginea unui stol de pelicani care se rotesc în aer sincron, într-o ordine clară, seamănă cu un dans spectaculos.Puteți urmări aceste păsări uimitoare duminică, pe canalul TV NatGeo Wild, în episodul „Europa Amazonului” din serialul documentar „Renașterea Europei sălbatice”, co-produs de REWILDING EUROPE.Rămâneți la curent cu eforturile de protejare și refacere a populațiilor de pelicani, urmărind pagina proiectului Pelican Way of LIFE:https://m.facebook.com/pelican.LIFE/ARBDD este partener, alături de REWILDING EUROPE, în proiectul „Renaturarea zonelor umede şi de stepă ale Deltei Dunării / Restoring the Danube Delta wetlands and steppe”, finanţat prin Programul Peisaje Periclitate / Endangered Landscapes Programme.Sursa foto-text: Facebook/ ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii