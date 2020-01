Pelicula 'Jesus Rolls', dedicata personajului jucat de John Turturro in 'The Big Lebowski', se lanseaza in luna martie

Pelicula ”Jesus Rolls”, dedicată personajului jucat de John Turturro în ”The Big Lebowski”, se lansează în luna martie. Jesus Quintana iese din închisoare și se pregătește pentru o nouă aventură, arată New Musical Express, potrivit MEDIAFAX.

”Jesus Rolls” ajunge în cinematografe pe 20 martie, urmând să fie disponibil pentru streaming trei zile mai târziu.

Pentru noua peliculă, John Turturro reia rolul Jesus Quintana jucat și în pelicula clasică din 1998. Alături de el se regăsesc pe generic Petey (Bobby Cannavale) și Marie (Audrey Tautou).

Turturro a povestit despre peliculă că “arată cât de proști sunt bărbații. Cam despre asta e vorba... femeile sunt personajele mai puternice, mai adunate”.

John Turturro a și regizat filmul și a povestit că totul a avut loc cu ”binecuvântarea” fraților Coen, a căror marcă regizorală a impus și ”The Big Lebowski”: ”sunt prietenii mei, prieteni buni, m-au sprijinit atunci când am zis că vreau să explorez mai mult acest personaj. Au spus «trebuie să o faci tu, pentru că noi n-o s-o facem»”, a povestit Turturro.

Pelicula ”The Big Lebowski”, cu Jeff Bridges în rolul lui Jeffrey The Dude Lebowski este o peliculă cult semnată de Joel și Ethan Coen în 1998.

John Michael Turturro este actor american născut la New York într-o familie cu origini italiene. Este cunoscut pentru rolurile din ”Do the Right Thing” (1989), ”Miller's Crossing” (1990), ”Barton Fink” (1991), ”Quiz Show” (1994), ”The Big Lebowski” (1998), ”O Brother, Where Art Thou?” (2000).