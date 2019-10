Pelicule despre Revolutia din 1989, la Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest

Proiecţia filmelor "De Crăciun ne-am luat raţia de libertate" de Cornel Mihalache şi "Videograme dintr-o Revoluţie" de Andrei Ujică şi Harun Farocki, precum şi dezbaterea "România. 30 de ani mai târziu" au prefaţat joi seara, la cinemateca Union, cea de-a zecea ediţie a Festivalului Les Films de Cannes a Bucarest. La Q&A-ul şi dezbaterea care au urmat proiecţiei filmelor au participat regizorii Cornel Mihalache şi Andrei Ujică, dramaturgul Matei Vişniec, arhitectul Dorin Ştefan şi Octavian Ursu, cetăţean german de origine română recent ales primar în oraşul Görlitz. Regizorul Cornel Mihalache a povestit că pe 22 decembrie 1989 a făcut parte din prima echipă Sahia Film "care a ieşit în stradă la filmare" şi "a fost o experienţă foarte interesantă". Andrei Ujică a afirmat că "mobilul personal" al peliculei sale era să facă pentru el însuşi filmul evenimentelor din decembrie '89, din sentimentul de vină că nu a putut să fie în ţară, la vremea respectivă fiind în Germania. "Am stat nedesprins de televizor, într-o emoţie indescriptibilă şi în acelaşi timp cu un mare sentiment de vinovăţie că nu sunt acolo ca să pot să ies pe stradă. (...) Imediat, în '90, la începutul lui ianuarie, am venit în România cu un convoi de ajutoare (...) şi după aceea m-am reîntors cu Farocki, am făcut filmul şi mobilul personal al acestui film era să fac pentru mine filmul respectivelor evenimente din sentimentul de vină că n-am fost aici şi nu l-am putut vedea pe viu. De aici a început fascinaţia mea pentru acest nou tip de documente istorice recente care înseamnă o secvenţă de imagine în mişcare", a spus Ujică. Regizorul a precizat că pelicula sa "nu este un film despre politica din spatele uşilor închise". "Filmul este o analiză a ceea ce se vede şi o încercare de a pune în faţa locului o canava, un tablou de imagini în care, dacă te uiţi atent, descoperi de fiecare dată încă ceva. E un nou tip de document istoric şi, în acelaşi timp, e foarte surprinzător că istoria ca atare tinde spre naraţiune. Înainte istoria tindea spre roman, în secolul XX istoria tinde spre film", a afirmat Andrei Ujică. Dramaturgul Matei Vişniec a mărturisit că cele două filme l-au răscolit. "M-au răscolit pentru că îmi dau seama cât de perfidă e istoria, trăiesc în Franţa, şi trăiesc între Franţa şi România şi văd cum francezii încă au probleme cu unele pagini de istorie. Pentru ei nu s-a terminat războiul din Algeria, continuă să discute cine a torturat pe cine, cine are vinovăţii morale şi aşa mai departe. Şi pe noi această pagină ne va tortura până la dispariţia noastră ca generaţie, şi nu este exclus ca şi copiii noştri să preia această povară teribilă, pentru că atunci când paginile de istorie nu sunt clare, ele se prelungesc pe sute de ani. Cam asta este impresia mea la cald", a spus Vişniec. Octavian Ursu a povestit că a plecat din România imediat după Revoluţie iar filmele i-au readus în memorie "o parte din teama de pe stradă, din speranţa care ne-a unit pe toţi în momentele respective". "Ceea ce cei mai tineri nu văd în spatele filmelor este ceea ce s-a întâmplat înainte de evenimentele pe care le-aţi văzut, atmosfera extrem de tensionată, extrem de sumbră din ultimele luni din '89. Eu fiind student la Conservator eram permanent în centru şi vedeam pregătirile pentru Congresul al XIV-lea al partidului - nu o să uit niciodată - şi erau măsuri de securitate total exagerate, aveai impresia că erai mereu supravegheat. Revenind la ziua de azi, la cum se vede România după 30 de ani - după ce aţi văzut imaginile de aici (...) - pot să spun că s-au făcut progrese în multe direcţii", a spus Octavian Ursu. Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, ajuns la cea de-a 10-a ediţie, se desfăşoară între 18 şi 27 octombrie. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Les Films de Cannes à Bucarest / Facebook