Pena (AmCham): Trebuie create conditii ca din ce in ce mai multi oameni sa aiba acces la economia digitala

România trebuie să facă saltul din zona de furnizare de servicii de tehnologie către dezvoltare şi trebuie create condiţii ca din ce în ce mai mulţi oameni să aibă acces la economia digitală, a afirmat, marţi, la conferinţa de lansare a Consiliului Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD), Dorin Pena, director general Cisco România şi membru în Consiliul Director al Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham). "Un lucru foarte important care cred că va sta la baza succesului iniţiativei pe care o aveţi şi pe care trebuie să o ducem mai departe împreună (CNTD, n.r.) este modul în care vom colabora. Este un demers extraordinar, sunt foarte multe idei, există o expertiză extraordinară. Oamenii vor să vadă lucruri întâmplându-se şi vor să contribuie. Ceea ce îmi doresc eu în acest Consiliu este, pe de o parte, să fac legătura între know-how-ul care există în organizaţiile pe care le reprezint, atât în Cisco, dar şi în AmCham, şi în acelaşi timp să am un punct de vedere neutru, constructiv care să ducă la implementarea obiectivelor pe care ni le propunem împreună. Cred că România are un potenţial extraordinar şi o spunem întotdeauna, de vreo 30 de ani încoace. Trebuie să recunoaştem că parte din acest potenţial s-a materializat, iar peste 5% din PIB-ul României este din zona Tehnologiei Informaţiei. Trebuie să creăm condiţii pentru ca din ce în ce mai mulţi oameni să poată să aibă acces la economia digitală, nu numai la partea de tehnologie a informaţiei", a declarat Pena. Reprezentantul AmCham consideră că România trebuie să facă saltul din zona de furnizare de servicii de tehnologie către dezvoltare şi includerea tehnologiilor în procesele de business. "Statul are un rol foarte important şi nu trebuie să ne ascundem să spunem acest lucru. Îmi doresc să existe continuitate, să vedem politici care sunt stabilite pe termen lung şi care sunt urmărite pe termen lung, ceea ce a fost o provocare în trecut, în România. Ne dorim să vedem proiecte care încep şi sunt duse la bun sfârşit pentru a furniza, până la urmă, cetăţenilor servicii de calitate", a susţinut Dorin Pena. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat, marţi, Consiliul Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD), o structură consultativă reglementată prin Hotărârea de Guvern 89/2020. Conducerea noii entităţi este formată din preşedintele ADR (care are şi calitatea de preşedinte CNTD) şi alţi 15 membri numiţi de către preşedinte. Activitatea CNTD se desfăşoară prin intermediul grupurilor de lucru tematice, iar componenţa acestora se stabileşte prin decizia preşedintelui ADR. Pentru desfăşurarea activităţii, Consiliul colaborează cu instituţiile publice şi mediul academic, care pot fi invitate la lucrările grupurilor la iniţiativa Autorităţii pentru Digitalizarea României. CNTD are ca obiective: elaborarea recomandărilor cu privire la politicile publice în domeniul transformării digitale (cu precădere cele din domeniile aferente grupurilor de lucru), participarea, în calitate de organism consultativ, la elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul transformării digitale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice, organizarea dezbaterilor pe temele de interes de pe agenda publică din domeniul transformării digitale, precum şi analizarea, respectiv propunerea de soluţii pentru transformarea digitală a instituţiilor publice din România. ADR este o instituţie creată în anul 2020 cu scopul realizării obiectivelor Guvernului României în sfera transformării digitale a societăţii româneşti. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: * Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează Consiliul Naţional pentru Transformare Digitală