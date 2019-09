Penelope Cruz, discurs la San Sebastián: Principalul meu vis acum este ca toti sa ocrotim acest camin comun care e lumea

penelope bono google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita spaniola Penélope Cruz a primit trofeul Donostia, cea mai importanta distinctie a Festivalului de Film de la San Sebastián. Muzicianul irlandez Paul Hewson (Bono) - prieten apropiat al actritei - a fost cel care a prezentat-o. El a laudat-o pentru rolurile interpretate in film, dar si pentru activitatea ei in scopuri umanitare. „Viata lui Penélope pe ecran ma fascineaza pentru ca este o drama de familie. Artisti ca noi, ca mine, se pierd in ei insisi. Penélope se pierde in altii. Din acest motiv ne pierdem in ea”, a spus Bono. Un thriller psihologic cu Penelope Cruz si premiera filmului "Oh, Ramona!", la Cinema Ateneu Iasi Cruz a tinut apoi un d ...