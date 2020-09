Penelope Cruz va fi protagonista peliculei 'L'immensita', in regia lui Emanuele Crialese

Actriţa Penelope Cruz, recompensată cu Oscar, va fi protagonista viitoarei pelicule a cineastului italian Emanuele Crialese, ''L'immensita'', a cărei acţiune este plasată în Italia anilor 1970, informează revista Variety potrivit Agerpres.

Având la bază un scenariu scris de Crialese, Francesca Manieri (''The First King'') şi Vittorio Moroni (''Terraferma''), ''L'immensita'' va oferi portretul intim al unei familii din anii '1970 pe fundalul unei fresce a societăţii italiene aflate într-un moment de cotitură.Cruz o va interpreta pe Clara, o mamă care ''se află în centrul acestei poveşti'', a spus Crialese.'''L'immensita'' este povestea unei afecţiuni simbiotice, cea dintre Clara şi copiii ei, în decorul oraşului Roma din anii '1970, o lume suspendată între cartierele pe cale să se construiască şi emisiunile de televiziune încă alb-negru, noi realizări sociale şi vechi modele familiale'', a precizat Crialese.Cineastul a menţionat că personajul căruia Cruz îi dă viaţă în ''L'immensita'' întruchipează ''un arhetip ca poate prinde formă doar prin întâlnirea artistică şi umană cu sensibilitatea unei mari actriţe precum Penelope Cruz'', a spus Crialese.''Sunt de mult timp o admiratoare a lui Emanuele Crialese. 'L'immensita' este unul dintre cele mai bune scenarii pe care l-am citit în viaţa mea'', a spus Cruz. ''Aştept cu nerăbdare să mă alătur acestei magice aventuri alături de el şi de restul echipei şi să dau viaţă unui personaj de care sunt absolut îndrăgostită'', a mai spus Cruz.Crialese a mai regizat ''Respiro'', recompensat cu Marele premiu al secţiunii ''Semaine de la Critique'' în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, precum şi ''Nuovomondo'' şi ''Terraferma'', care au câştigat Leul de Argint şi, respectiv, Premiul Special al Juriului la Festivalul de la Veneţia. Cineastul, născut la Roma, cu rădăcini siciliene, a studiat la Universitatea New York şi a debutat în lungmetraj cu pelicula ''Once We Were Strangers''.Filmările la ''L'immensita'' vor începe în vara anului 2021.