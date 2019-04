PENIBIL! Poli Iasi a pierdut din nou in play-out! Ne-a batut cea mai slaba echipa din istoria lui Dinamo

poli iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinamo s-a impus vineri seara cu 1-0 pe terenul lui Poli Iasi, in etapa a 5-a a playout-ului Ligii 1. Unicul gol al intalnirii din Copou a fost marcat de Nistor, in minutul 52, dintr-o lovitura de la 11 metri dictata in urma unui fault al lui Cioinac asupra lui Montini. Desi Cioinac a fost cel care a faultat, tot el a avut de suferit, iesind accidentat. Ambele echipe au avut cate un jucator eliminat. Sanoh (min.63) de la gazde, respectiv Reda Jaadi (min.67) de la oaspeti. Dupa aceasta victorie, Dinamo o egaleaza pe Gaz Metan Medias in fruntea clasamentului din play-out, ambele avand 28 de puncte, insa trupa antrenata de Edi Iordanescu are un meci mai putin disputat. De partea cealalta, iesenii raman pe ...