PENIBILITATE MAXIMA! Politistii din Caracal au facut verificari pe baza pontului primit de la o... vrajitoare

Politistii din Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Verificari in mai multe locatii din Caracal, la ora transmiterii stirii! Politistii au primit un mesaj in care cineva anunta ca Alexandra ar fi in viata si sechestrata in podul unei case. Antena 3 informeaza ca pontul primit de politisti este de la o vrajitoare. Socant este faptul ca, atunci cand AU AVUT DATE CONCRETE, oamenii legii NU au facut absolut nimic pentru a preveni o asemenea tragedie. O localnica a spus ca a primit un mesaj in care scria ca Alexandra traieste si este in podul unei case aflata la mica distanta de locuinta lui Gheorghe Dinca. In mesaj se arata ca este vorba despre „o casa parasita cu salcii pletoase”. „Faceti ceva, Alexandra traieste, este in podul u ...