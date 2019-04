Penibilul a ajuns la cote alarmante la PNL! Alo, POLITIA! Iata ce prevede Codul Rutier

Biciclete PNL google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente penibile pe 20 aprilie. Penelistii, in frunte cu controversatul deputat Marius Bodea, au organizat un mars pe biciclete in Iasi. Culmea marsului este ca, desi au piste speciale pentru acest tip de activitate, Marius Bodea, alaturi de liberalii ieseni nu au tinut cont de acest lucru si s-au deplasat pe sosea. Nervii soferilor au fost intinsi la maximum, iar mai multi cetateni au facut o serie de fotografii, criticand modul lipsit de bun simt prin care au incercat sa acapareze atentia publica. In acest context, prezentam mai jos regulile de circulatie pentru biciclisti, precum si sanctiunile pe care acestia le vor primi in cazul nerespectarii legii: "Daca pe directia de deplasa ...