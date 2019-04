Penicilina s-a calificat la turneul final - FOTO

Penicilina s a calificat la turneul final 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa de copii categoria Sperante a clubului de volei Penicilina Iasi inregistreaza in palmares victorie dupa victorie, calificandu-se la turneul final al campionatului national de volei feminin editia 2018-2019. In perioada 12-13 aprilie Iasiul a gazduit turneul semifinal II al campionatului national de volei categoria Sperante. La acest turneu au participat 4 echipe, respectiv ACS Penicilina Iasi, Bravol-Brasov, CS Medgidia si CSS Tulcea. Meciurile s-au disputat la sala Penicilina, echipa ieseana obtinand victorii, in mod detasat, in toate cele trei meciuri jucate. Astfel, echipa de Sperante, antrenata de fosta jucatoare de prestigiu a clubului Penicilina, Tatiana Popa, ...