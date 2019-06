Pensii private. Ce s-a intamplat in luna mai cu activele fondurilor

pensii private google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 53,41 miliarde de lei, la 31 mai 2019, in crestere cu 24,18% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 31,58 miliarde de lei, respectiv 59,14%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 10,279 miliarde de lei (19,25%). Obligatiunile corporative se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,1 miliarde de lei, respectiv 7,68% din totalul activelor. Legea pensiilor a primit raport de adoptare in comisiile Camerei Deputatilor Conform datelor ASF, valoarea activului total al fo ...