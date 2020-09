Pensiile au fost majorate a doua oara cu 40%, in Parlament. PNL ataca la CCR

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marți, proiectul privind rectificarea bugetului de stat, care include amendamentul PSD referitor la creşterea punctului de pensie cu 40%, cu 242 de voturi „pentru”, 147 „contra” și 11 abțineri. Amendamentul adoptat abrogă articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14% şi rămâne în vigoare creşterea acestuia cu 40%, prevăzută […] The post Pensiile au fost majorate a doua oară cu 40%, în Parlament. PNL atacă la CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.