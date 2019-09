Pensiile cresc de la 1 septembrie cu 15%. Cand incepe plata acestora?

Începând cu data de 1 septembrie cinci milioane de pensionari din România vor primi pensiile majorate. Plata acestora se va face efectiv începând cu data de 2 septembrie. Valoarea punctului de pensie creşte cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odată cu intrarea în vigoare a The post Pensiile cresc de la 1 septembrie cu 15%. Când începe plata acestora? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.