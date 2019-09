Pensiile cresc incepand de astazi. La cat ajunge valoarea punctului de pensie

pensie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valoarea punctului de pensie creste, de la 1 septembrie, cu 15%, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor, iar in 2021 va ajunge la 1.875 de lei. Totodata, pensia minima garantata sau indemnizatia sociala pentru pensionari se majoreaza cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate se majoreaza de la 880 lei la 1.012 lei. Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Stagiul complet de cotizare, care cuprinde si perioadele asimil ...