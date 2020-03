Pensiile, distribuite mai devreme. Poșta Romana cere pensionarilor sa pastreze distanța fața de poștaș și sa aiba pix personal

Poșta Română are o veste bună pentru pensionarii din țară. Pensiile vor sosi mai devereme la beneficiari, începând cu data de 1 aprilie. Poșta Română cere, însă, respectarea unor reguli în contextul pandemiei de coronavirus. Factorul poștal ajunge la ușa pensionarului în intervalul 1-15 aprilie, potrivit calendarului obișnuit. Poșta Română anunță, însă, că se vor The post Pensiile, distribuite mai devreme. Poșta Română cere pensionarilor să păstreze distanța față de poștaș și să aibă pix personal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.