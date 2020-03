Pensionar de 79 de ani din Brasov, pus pe scandal dupa ce a fost prins in autobuz dupa ora 13:00: „De ce sa va dau buletinul, doamna?”

De cand cu noile legi, batranii peste 65 de ani nu mai au voie sa iasa din case decat in intervalul orar 11-13, doar pentru nevoi urgente, printre care amintim cele medicale sau cumparaturile necesare. Cu toate acestea, un pensionar de 79 de ani din Brasov nu a tinut cont de reguli si a iesit la plimbare, cu autobuzul, desi era trecut de ora 13.

Potrivit noilor masuri impuse de ordonanta militara, batranii de peste 65 de ani nu mai au voie sa paraseasca locuinta decat in intervalul orar 11-13 si doar pentru nevoi urgente. Cu toate acestea, un pensionar de 79 de ani din Brasov a vrut sa fenteze legea, iar in fata unei politiste, batranul a avut o explicatie inedita.

Acesta a fost prins in autobuz si, potrivit informatiilor oferite de stirileprotv.ro, a fost pus pe scandal si a refuzat, pe moment, sa se legitimeze.

Batran: Sa fac cumparaturi, doamna.

Politista: Un buletin sa-mi dati, va rog

Batran: De ce sa va dau buletinul?

Politista: Sunt agent de la politia rutiera. Ce varsta aveti?

Batran: Am destui

Politista: Stiti in ce interval aveti voie sa circulati in perioada asta?

Batran: Intre ora 11 si ora 13.

De asemenea, politista i-a cerut pensionarului sa coboare din autobuz, iar atunci, batranul i-a raspuns senin ca nu vrea sa faca acest lucru, pentru ca a platit biletul.

Batran: Cum sa ma dau jos? Am platit bilet!

Reporter: Stiti ca dupa ora 1 nu mai aveti voie sa iesiti din casa?

Batran: Nu ies dupa ora 1, dar n-am stiut

Reporter: E trecut de ora 1

Batran: Am plecat mai devreme, acasa sa merg

Reporter: Unde ati fost?

Batran: Sa cumpar ceva.

Reporter: De ce circulati cu auitobuzul, nu aveti magazin langa casa?

Reporter: Nu va e teama?

Batran: Nu mi-e teama.

Va reamintim ca putem parasi locuintele doar pentru urmatoarele motive: cumparaturi (strictul necesar sau urgente), pentru a merge la serviciu, la spital sau la farmacie sau pentru nevoile animalelor domestice sau de companie, precum si pentru ingrijirea unei persoane cu dizabilitati.

Cei care nu respecta legile impuse risca o amenda intre 100 si 5000 de lei.

