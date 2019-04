Pensionarea tortionarului Augustin Lazar, discutata de sectia pentru procurori a CSM

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, in sedinta de astazi cererea de pensionare depusa de procurorul general, Augustin Lazar, ordinea de zi fiind suplimentata. Augustin Lazar, a depus la Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere prin care solicita sa iasa la pensie. Mandatul sau se incheie in 27 aprilie. SURSE: Augustin Lazar, dorit de Klaus Iohannis la CCR "Da, am depus cerere de pensionare la CSM. Mandatul se incheie pe 27 aprilie”, a declarat procurorul general. Augustin Lazar a fost numit in functie de catre presedintele Klaus Iohannis in 28 aprilie 2016, la propunerea ministrului Justitiei de la acea vreme, Raluca Pruna. In 24 octomb ...