Pensionarii care aleg sa isi creasca nepotii pot primi in plus, pe langa pensie, cate 650 de lei pe luna. Toate comisiile speciale din cadrul Senatului, dar si Consiliul Economic si Social, au dat aviz favorabil unui proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca anumite categorii de pensionari pot primi, de anul viitor, cate 650 lei in plus pe langa pensie. Acestia trebuie sa indeplineasca o conditie principala: sa isi creasca nepotii.

Pensionarii care isi cresc nepotii pot primi in plus cate 650 lei pe luna

Acest proiect de lege a fost initiat de 24 de parlamentari, potrivit adevarul.ro.

„Indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei se acorda pe baza de cerere a unuia dintre bunici, insotita in mod obligatoriu de actele doveditoare privind calitatea solicitantului, relatia acestuia cu nepotul/nepoata pentru care solicita dreptul si acordul parintilor”, se arata in expunerea de motive.

Cererile pentru indemnazatia de nepot se vor depune la primaria localitatii unde isi are domiciliul solicitantul (bunica/bunicul care intentioneaza sa isi creasca nepotul). Indemnizatiae stabileste incepand cu data depunerii cererii si inceteaza odata cu incetarea dreptului la stimulentul de insertie primit de mama.

Este de precizat ca suma nu se impoziteaza. Proiectul de Ordonanta de urgenta ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2020, dupa ce va fi fost adoptat de Parlament, promulgat de presedintie si publicat in Monitorul Oficial.

Va reamintim ca pensionarii au primit recent si o veste proasta, aceea ca premierul Ludovic Orban vrea sa revina la masura luata in timpul guvernarii Boc, aceea de a nu mai cumula pensiile cu salariile la stat. Mai exact, este vorba de anumite conditii privind cumulul pensiilor si salariilor, asa cum se stipula si in legea facuta de guvernul Boc in 2009.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.