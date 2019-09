Pensionarii vor putea primi de anul viitor o noua indemnizatie. In principal sunt vizati bunicii

Pensionari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unui proiect legislativ inregistrat recent la Senat, pensionarii care au grija de nepotii lor ar putea primi, incepand cu anul viitor, o indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea acestora. Aceasta ar urma sa fie primita de bunici in cazul in care parintii copilului decid sa renunte la concediul de crestere a copilului si sa revina mai devreme la munca. Proiectul legislativ care prevede aceasta masura se afla de putina vreme in atentia senatorilor si are nevoie, pentru a se putea aplica, de adoptarea de catre Parlament si de publicarea in Monitorul Oficial. Concret, daca proiectul va ajunge sa se aplice, oricare dintre bunicii care au grija de nepotii naturali sau adoptati vor putea primi o indemn ...