Pensionarul care a intrerupt conferinta de presa a PNL in Sectorul 6: 'Parca diavolul m-a trimis. Nu stiu ce am avut'

Pensionarul care a întrerupt duminică o conferinţă de presă a PNL în Sectorul 6 afirmă că nu a fost trimis de nimeni acolo ca să deranjeze. Acesta afirmă că nu-şi explică nici el de ce a reacţionat atât de violent.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Tudor Bădeanu, pensionarul care a certat-o în public pe Violeta Alexandru, a explicat de ce a făcut acest gest.

"Stau chiar în zonă și am aflat că e conferința și m-am dus acolo și normal că m-am răzbunat. Să mărească pensiile cu 40% și să mărească și alocațiile copiilor. Am pensie 1.100 de lei. Am fost lăcătuș și sudor electric. La grupa a II-a.

Și eu am rămas uimit ce am avut eu de am spus cuvinte urâte. Nu știu, parcă diavolul m-a trimis. Aveți cuvântul meu că eu sunt un om foarte calm, foarte liniștit, dar nu știu ce am avut", a povestit Tudor Bădeanu.

Pensionarul a relatat că, după câteva ore, l-au vizitat acasă trei poliţişti, care l-au amendat şi i-au transmis să nu mai facă asemenea gesturi.