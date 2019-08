Pentagonul a confirmat informatia. Fiul lui Osama bin Laden a fost ucis

Osama Bin Laden si Hamza Bin Laden google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul american al Apararii Mark Esper a confirmat moartea lui Hamza bin Laden, unul dintre fiii lui Osama bin Laden si prezentat ca mostenitorul acestuia la conducerea Al-Qaida, dezvaluita in iulie de presa americana, relateaza AFP. Intrebat despre moartea lui Hamza bin Laden intr-un interviu acordat postului american Fox, difuzat miercuri seara, Esper s-a abtinut sa ofere detalii despre operatiunea in cursul careia acesta a fost ucis. ”Nu am detaliile. Iar daca le-as avea nu sunt sigur ca as putea sa le impartasesc cu voi”, a declarat noul sef al Pentagonului, care a preluat aceasta functie la sfarsitul lui iulie. Intrebat daca Hamza bin Laden este intr-adevar mort, ...