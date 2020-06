Pentagonul reia asistența militara pentru Ucraina

Pentagonul a anunţat joi că a reluat asistenţa militară de 250 de milioane de dolari acordată Ucrainei, subiect aflat în centrul unui scandal care a dus la o procedură de destituire a preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, conform Agerpres. Aceste fonduri sunt destinate formării, echipamentului şi consilierii forţelor ucrainene pentru a permite acestei foste republici […] The post Pentagonul reia asistența militară pentru Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.