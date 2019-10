Pentru ce suna romanii la numarul de urgenta 112. O femeie a sunat din cauza unei dureri de unghie

Apel 112 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii suna la 112 pentru dureri de unghii, insomnii, probleme de erectie sau pentru ca vor pur si simplu sa se plimbe cu salvarea. Un vasluian a mintit ca ii naste sotia, imitand scancetele unui nou-nascut, pentru ca voia sa ajunga in oras, dar drumul era inzapezit. Pe parcursul acestui an, galatenii au reclamat tot felul de situatii la 112. O femeie a anuntat la serviciul de urgenta ca o doare o unghie, alta ca i-a iesit o pata pe fata, in timp ce o tanara i-a anuntat pe operatori ca are menstruatie prelungita. Angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean s-au confruntat si cu o situatie inedita in care o femeie a spus ca a fost violata cu un morcov, prezentand leguma drept proba. „Am avut un caz spec ...