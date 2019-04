Pentru ce votam la 26 mai?

In anul 2032 voi iesi la pensie, all going well, si impreuna cu mine va atinge varsta de pensie o generatie de aproximativ 400.000 de romani; aceasta generatie va fi inlocuita, pe piata muncii, cu una de sub 200.000 oameni. Teoretic, contributiile a cate doua generatii de cate 200.000 de romani (de doua ori mai putin decat astazi) vor trebui sa plateasca pensiile cate unei generatii de 400.000 de romani. Misiune imposibila. Generatia mea nu va putea sa isi primeasca pensia cuvenita, cam incepand ...