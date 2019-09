Pentru cine a platit Gigi Becali 3 milioane de euro. Initial nu a vrut sa recunoasca

Gigi Becali 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul FCSB, Gigi Becali, spune acum ca a platit trei milioane de euro pentru un jucator, desi, la momentul transferului, a anuntat ca a achitat doar doua milioane de euro.In vara lui 2017, Florinel Coman, a fost cumparat de FCSB de la Viitorul. Latifundiarul din Pipera declara atunci ca i-a platit lui Gica Hagi doua milioane de euro si-i va mai achita inca 500.000 de euro, daca FCSB intra in grupele Champions League – ceea ce nu s-a intamplat. In plus, Viitorul mai primeste si 20% dintr-un ulterior transfer. Acum, Becali a dezvaluit fara sa vrea ca suma de transfer a fost de trei milioane de euro: „Eu rezum totul la bani. Pe Benzar l-am luat cu 700.000 de euro, l-am vandut cu d ...