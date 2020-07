Pentru limitarea infectarii cu virusul Covid-19: Actiuni de verificare a respectarii masurilor de protectie sanitara in zonele aglomerate din judetul Constanta.

Scopul acestor activități este responsabilizarea cetățenilor privind respectarea măsurilor de protecție sanitară și a normele de protecție împotriva răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus.

Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul I.P.J. Constanța, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sănătate Publică și cei de la Protecția Consumatorului au continuat activitățile de verificare a respectării normelor legale impuse pe perioada stării de alertă, în zonele aglomerate, precum piețe, terase sau cluburi în aer liber, dar și în mijloacele de transport în comun.Astfel, ieri, la nivelul județului Constanța au fost verificate 115 societăți comerciale și au fost aplicate 92 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 173.000 de lei, dintre care 43 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, 9 pentru activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, 6 pentru fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și 6 pentru încălcarea normelor sanitar-veterinare.Totodată, în urma unui control efectuat la o societate comercială cu punctul de lucru în stațiunea Mamaia, s-a dispus aplicarea unei sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 de lei și suspendarea activității operatorului economic până la remedierea deficiențelor, conform Ordonanţei 21/1992, de către lucrători din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa.În același context, polițiști de investigare a criminalităţii economice și ordine publică, împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției de Sănătate Publică și cei de la Protecția Consumatorului, au desfășurat acțiuni pe raza municipiilor Mangalia și Medgidia. Astfel, au fost verificate 13 societăți comerciale, ocazie cu care s-a constatat o infracțiune la Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.În urma activităților, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 67.500 de lei, și au fost ridicate ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare totală de 2.690 de lei. Totodată, unui operator economic i-a fost restricționată activitatea de preparare și comercializare de alimente.Privitor la respectarea normelor de circulație, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române, au continuat acțiunea pe linia disciplinării conducătorilor auto care conduc vehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psiho-active.Astfel, polițiștii au controlat peste 680 de autovehicule, fiind constatate 2 infracțiuni la regimul rutier, dintre care 1 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 1 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, polițiștii au aplicat 18 de sancțiuni contravenționale, dintre care 13 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, au fost reținute 18 permise de conducere.Scopul acestor activități este responsabilizarea cetățenilor privind respectarea măsurilor de protecție sanitară și a normele de protecție împotriva răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus.Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de distanțare fizică pentru a se proteja pe ei înșiși, dar și pe toți cei din jurul lor!