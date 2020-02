Pep Guardiola: Castig doar pentru ca am jucatori extraordinari

Pep Guardiola afirmă că nu se consideră cel mai bun antrenor din lume, scrie manchestereveningnews.co.uk. Tehnicianul de la Manchester City spune că a câştigat numeroase trofee pentru că a avut jucători extraordinari, anunță MEDIAFAX.

Spaniolul a câştigat de două ori Liga Campionilor cu Barcelona, iar la Manchester City are deja în palmares şapte trofee interne.

„Eşti cel mai bun antrenor din lume? Am fost. Nu mai eşti? Cine e cel mai mare? Nu am simţit niciodată că sunt cel mai bun, nici măcar când am câştigat şase trofee la rând cu Barcelona sau când am obţinut triple. Niciodată nu am simţit asta! Am câştigat doar pentru că am avut jucători extraordinari la cluburi mari. Eu sunt un antrenor bun, nu cel mai bun, dar daţi-mi o altă echipă, nu ca Manchester City, şi nu voi câştiga”, a declarat Guardiola.

Din 2016 la Manchester City, Guardiola a câştigat de două ori titlul în Premier League.

Cele mai bune performanţe le-a avut la Barcelona, unde a cucerit două Ligi ale Campionilor şi trei titluri în La Liga. La Bayern, Pep a dominat campionatul Germaniei, unde a câştigat de trei ori titlul în Bundesliga.