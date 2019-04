Pep Guardiola: Este crud, dar trebuie sa acceptam eliminarea

Antrenorul Pep Guardioala a catalogat drept crudă eliminarea echipei sale, Manchester City, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, dar a felicitata echipe adversă, Tottenham, pentru accederea în faza următoare potrivit news.ro

"Este greu, nu am fost departe de calificare. Este crud, dar trebuie să acceptăm. A fost un meci frumos pentru toată lumea. Am făcut tot ce era necesar în repriza a doua. Trebuie să felicit Tottenham, echipa mai bună s-a calificat. Am ratat un penalti în meciul tur, ne-am creat numeroase ocazii aici. Nu am văzut niciodată aşa stadionul, ei au văzut că am dat totul pentru calificare. Am făcut greşeli la primele două goluri. Golul lui Llorente, dintr-un unghi, este henţ. Suţin VAR-ul, sunt pentru un fotbal corect, pentru decizii corecte. Dacă Aguero este în ofsaid, este ofsaid. Trebuie să ne ridicăm, să reacţionăm. Nu avem timp să ne gândim la eliminare. Nu am pierdut nouă sau zece luni în Premier League şi putem încă să câştigăm. Este difcil, dar trebuie să ne luptăm până la final", a declarat Guardiola, potrivit lequipe.fr.

Formaţia Tottenham Hotspur s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Ligii Campionilor, datorită golurilor marcate în deplasare, deşi a fost învinsă, cu scorul de 4-3, de Manchester City, în manşa secundă a sferturilor competiţiei.

În tur, scorul a fost 1-0 pentru Tottenham, care a jucat atunci acasă.

Miercuri, s-au marcat cinci goluri în primele 21 de minute şi gazdele au avut un gol anulat pe final, care dacă ar fi fost validat le-ar fi adus lor calificarea.

Au marcat Sterling ‘4, ’21, Bernardo Silva ’11 şi Aguero ’59 pentru City, respectiv Son ‘7, ’10 şi Llorente ’73 pentru Tottenham.

În minutul 90+3, Sterling (Man. City) a mai înscris un gol, dar reuşita sa a fost anulată cu VAR pentru ofsaid.

Tottenham va întâlni în semifinalele Ligii Campionilor echipa Ajax Amsterdam.